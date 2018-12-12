المؤتمرنت -

تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية

اقرت شركة النفطية اليمنية تخفيض سعر الدبة البنزين سعة 20 لتراً إلى7900ريال ، فيما أقرت تخفيض سعر الدبة الديزل سعة 20 لتراً الى8900 ريال، وذلك بدءا من يوم السبت القادم 15 ديسمبر الجاري،



وجاء التخفيض على إثر تراجع اسعار العملة، وحرصا من وزارة النفط على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، بسبب الظروف الراهنة والحصار الذي فرضته قوى العدوان.



واكدت الشركة مجددا اعتزامها اعادة النظر في الاسعار، وتخفيض اسعار المشتقات النفطية إلى أقل حد ممكن في حال تمكنت من ادخال شحنات جديدة بالاسعار المخفضة.

