المؤتمرنت -

خالد الديني : مجيئنا إلى السويد هدفه رفع المعاناة عن ابناء الشعب

أكد الأستاذ خالد الديني عضو الوفد الوطني في مشاورات السويد أن المشاورات متواصلة بنفس الآلية التي بدأت بها وتقف على القضايا محل النقاش والتشاور بكل الصدق والمسئولية وبما يؤدي إلى التخفيف عن معاناة اليمنيين جراء العدوان والحصار..



وقال عضو الوفد الوطني :"نحن نتعامل مع مختلف الملفات المطروحة في اطار النقاش بكل مسئولية ونحرص على الخروج بنتائج إيجابية تعزز من إجراءات بناء الثقة وتؤسس لأي حوار قادم بروح وطنية مسئولة"..



ونوه خالد الديني إلى أن المشاورات وبعد مضي ستة أيام على بدئها حققت نجاحات في ملف الأسرى ونأمل أن تقود إلى نجاح وتوافق في بقية الملفات المطروحة وخاصة ما يتعلق بمطار صنعاء وميناء الحديدة ومدينة تعز .. وقال "لن يتحقق هذا التوافق والنجاح إن لم نستشعر جميعا المسئولية الوطنية والمعاناة المتزايدة لليمنيين جميعا"..



وأشار الديني إلى ضرورة ان يقدم الوفدين المزيد من التنازلات وقال :" مجيئنا إلى السويد ليس الهدف منه كما يقول البعض تحقيق مكاسب سياسية للاطراف المشاركة في المشاورات وإنما جئنا نمثل الشعب ونقف أمام معاناته ومظلوميته ونتوافق على حلول ومعالجات تنهي كل الاوضاع القائمة وفقا لما هو محدد ومطروح" ..



وتمنى عضو الوفد الوطني خالد الديني أن تخرج هذه المشاورات بتوافقات تشكل بداية لانهاء العدوان ورفع الحصار والانطلاق نحو الحل السياسي الذي يضع حدا للخلاف والصراع بين اليمنيين ويفضي إلى شراكة في إطار دولة وطنية مدنية لكل اليمنيين..



واختتم الديني تصريحه بالقول "إن أنظار اليمنيين جميعا تتجه نحونا هنا في السويد وبتفاؤل وعلينا أن لا نخيب آمالهم في هذه المشاورات".

