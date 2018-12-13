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المؤتمر نت - من اجتماع اللجنة العامة

اللجنة العامة تُقر دعوة اللجنة الدائمة للانعقاد وتطالب برفع العقوبات عن أحمد علي
الخميس, 13-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
اللجنة العامة تُقر دعوة اللجنة الدائمة للانعقاد وتطالب برفع العقوبات عن أحمد علي
اللجنة العامة تُقر دعوة اللجنة الدائمة للانعقاد وتطالب برفع العقوبات عن أحمد علي

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها برئاسة الشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء.

واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول الأوضاع التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام وما تم إنجازه من قبل قيادة المؤتمر خلال الفترة الماضية وخاصةً فيما يتعلق بممتلكات والمقرات المؤتمر ووسائل إعلامه.

كما استمعت اللجنة العامة إلى تقرير شامل حول أخر المستجدات المتصلة بالمشاورات الجارية في السويد برعاية الأمم المتحدة، معبرةً عن أملها بأن تنجح هذه المشاورات في الوصول إلى تفاهمات واتفاقات تخدم جهود تحقيق السلام وإيقاف العدوان ورفع الحصار.

واستعرضت اللجنة العامة تقريراً قدمهُ رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الأستاذ عزام صلاح حول الأوضاع التنظيمية للكتلة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وقد هنأت اللجنة العامة الشيخ يحيى الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر على ثقة البرلمان بإعادة انتخابه رئيساً للبرلمان للفترة القادمة، مشيدةً في الوقت نفسه بمواقف أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الذين انحازوا إلى صفوف شعبهم ورفضوا الضغوط والمغريات التي يقدمها تحالف قوى العدوان واكدوا انهم عند مستوى المسؤولية والثقة التي منحها الشعب لهم .

وعلى الصعيد التنظيمي أشادت اللجنة العامة بالجهود التي بذلتها قيادة المؤتمر خلال العام الجاري والتي كانت عاملاً حاسماً في الحفاظ على وحدة وصلابة وتماسك المؤتمر الشعبي العام.

وأقرت اللجنة العامة في إجتماعها دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام للانعقاد في أقرب وقت وكلفت رئيس المؤتمر والأمانة العامة بالإعداد والتحضير لإنعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية.

وجددت اللجنة العامة دعوة المؤتمر الشعبي العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى رفع وإلغاء العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبدالله صالح، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات فرضت بناءً على مواقف سياسية ومعلومات مضللة وكيدية.

وعلى الصعيد الوطني جددت اللجنة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام المقاوم للعدوان والحصار، مؤكدةً على أن المؤتمر كان وسيظل منحازاً إلى صفوف الشعب اليمني وفي طليعة القوى المدافعة عن الثوابت الوطنية وعن وحدة واستقلال وسيادة اليمن.

ودعت اللجنة العامة المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام ورفع المعاناة الكارثية عن الشعب اليمني الذي بات يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، كما تؤكد على ذلك تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

هذا وقد ناقشت اللجنة العامة العديد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.








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