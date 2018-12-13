المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ حسين الفضل

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ حسين ناجي الفضل القيادي المؤتمري بمحافظة إب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الدكتور فهد حسين ناجي الفضل ، مستشار وزارة الصحة ، وإخوانه، وكافة آل الفضل، بمديرية العدين محافظة إب، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

