المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 14 غارة على صعدة وصنعاء

أصيب ستة مواطنون بقصف مدفعي للمرتزقة بمحافظة الحديدة، وشن طيران العدوان السعودي 14 غارة على محافظتي صعدة وصنعاء ونجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر أمني أن ستة مواطنين أصيبوا بجروح جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي في محافظة الحديدة، كما استهدف قصف مدفعي مكثف جنوب وغرب التحيتا.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقه البقع، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم و غارتين على وادي سهام بمديرية الحيمة الخارجية في محافظة صنعاء.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استهدف طيران العدوان بأربع غارات مناطق متفرقة في نجران.

