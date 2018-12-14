المؤتمرنت -

غارات جوية وقصف مدفعي للعدوان على مدنيين

واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي في محافظات تعز ، الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد امرأة جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزل مواطن في قرية المضابي بمديرية الصلو في محافظة تعز.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 130 قذيفة مدفعية قريتي الزعفران ومحل شيخ في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة ، فيما شن الطيران المعادي غارتين على مزرعة أحد المواطنين في مديرية الضحي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

