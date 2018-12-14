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المؤتمر نت - قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن طيران العدوان شن خلال الـ 24 ساعة الأولى من اختتام مشاورات السويد 21 غارة بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف ومحاولات تسلل للمرتزقة خاصة في جبهات الساحل الغربي.

طيران العدوان يشن 21 غارة على 3 محافظات
الجمعة, 14-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 21 غارة على 3 محافظات
قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن طيران العدوان شن خلال الـ 24 ساعة الأولى من اختتام مشاورات السويد 21 غارة بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف ومحاولات تسلل للمرتزقة خاصة في جبهات الساحل الغربي.

وأوضح العميد سريع أن طيران العدوان شن 10 غارات على محافظة الحديدة منها غارتين على الفازة وغارتين على الجاح وثلاث غارات على الدريهمي وغارتين على التحيتا وغارة على شارع الخمسين بمدينة الحديدة، كما شن أربع غارات على البقع وأربع غارات قبالة نجران وغارتين على نهم وغارة على الحيمة الخارجية.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية وبشكل عشوائي عدد من الأحياء السكنية بمدينة الحديدة بأكثر من 100 قذيفة كما استهدفوا أحياءً سكنية في الدريهمي بخمس قذائف منها قذيفتان أطلقتا من مدفعية المرتزقة في الطائف باتجاه شرق الكوعي وثلاث قذائف هاون غرب الشجن.

ولفت إلى أن مدفعية مرتزقة العدوان قصفت منذ الصباح حتى الظهر مدينة الصالح بالحديدة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المتحدث الرسمي بأن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة مسنودة بغطاء ناري وقصف كثيف من مختلف الاتجاهات باتجاه الدريهمي.

كما أكد حرص القوات المسلحة على تهيئة الأجواء الملائمة لإنجاح جهود إحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين في الوقت الذي تبقى جاهزة لكافة الخيارات والرد على أية اختراقات للعدو ومرتزقته.








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