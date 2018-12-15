المؤتمرنت -

قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في جيزان والجوف

تكبد مرتزقة العدوان السعودي خسائر في الأرواح خلال إفشال محاولتي تسلل لهم في جيزان والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر عسكري أنه تم إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة جبل قيس في جيزان.



وأشار المصدر إلى استهداف المرتزقة بتفجير خلال الزحف ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في الجرشب بمديرية الغيل في محافظة الجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

