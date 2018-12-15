المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 7 غارات على صعدة وريمة

شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم 4 غارات جوية استهدفت عدد من المناطق بمديريات محافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة ان طيران العدوان الإجرامي شن غارتين على منطقة قهرة النص بمديرية سحار خلفت اضراراً مادية في ممتلكات المواطنين .



وأشار المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح وغارة أخرى على مديرية شدا الحدودية .



وفي محافظة ريمة شن طيران العدوان السعودي اليوم ثلاث غارات على مديرية بلاد الطعام ، وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة وادي كلابة في مديرية بلاد الطعام استشهدت على إثرها طفلة ونفوق مواشي، وغارة أخرى على منطقة عاتكة بعزلة بني حسن القريبة من عزلة العساكرة ووادي كلابة.

