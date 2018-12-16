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المؤتمر نت - قتل وجرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي ودمرت تسع آليات لهم خلال كسر زحوفات وإفشال محاولات تسلل لهم وقصف مدفعي وهجوم على مواقعهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .

مصرع وجرح عشرات المرتزقة بعمليات للجيش
الأحد, 16-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
مصرع وجرح عشرات المرتزقة بعمليات للجيش
قتل وجرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي ودمرت تسع آليات لهم خلال كسر زحوفات وإفشال محاولات تسلل لهم وقصف مدفعي وهجوم على مواقعهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضح مصدر عسكري أن عدداً من مرتزقة العدو قتلوا وجرحوا خلال كسر زحف لهم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الشبكة بنجران، وتم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها.

وفي عسير دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وغرب مجازة محققة إصابات مباشرة.

ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التباب السود في جبهة الضيق بمديرية صرواح محافظة مأرب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية وقصف مدفعي على مواقعهم بجبهة النجد في المديرية نفسها.

وأكد المصدر إفشال محاولات تسلل للمرتزقة من عدة اتجاهات بالتزامن مع قصف كثيف بالمدفعية والصواريخ على مدينة الدريهمي في جبهة الساحل الغربي ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

وفي الجبهة نفسها تكبد المرتزقة قتلى وجرحى خلال التصدي لعملية تسللهم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب الجاح الأسفل.

ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق العقيد حسين أبو حورية قائد إحدى الكتائب التابعة للمرتزقة وقائد مايسمى بمكافحة الإرهاب في عدن سابقاً، في جبهة الساحل الغربي.

وأفاد المصدر أنه تم صد زحف واسع للمرتزقة في الحول والضبوعة وبني بارق بمديرية نهم أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم وإحراق مدرعة وآلية وفرار من تبقى .

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في عيدة بالمجاوحة في نهم ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى كسر زحف للمرتزقة في حيران بمحافظة حجة أسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم بينهم قيادات وتدمير وإعطاب ست آليات .








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