المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 12غارة على 4 محافظات

واصل العدوان السعودي ومرتزقته الاستهداف المكثف بالغارات والقذائف المدفعية الأحياء السكنية والقرى في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد طفلة ونفوق عدد من المواشي جراء غارات لطيران العدوان على وادي كلابة في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة.



وفي محافظة الحديدة استشهد مواطن جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية التحيتا، وشن طيران العدوان غارة على منطقة الفازة وغارتين شمال شرق حيس، وألقى قنابل ضوئية غرب مدينة الحسينية.



وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة استهدفوا بالمدفعية منطقة الفازة في التحيتا ومدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة، وقصفوا حي 7 يوليو بـ 15 قذيفة مدفعية وأكثر من 50 طلقة بالمعدلات الثقيلة.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا منازل المواطنين في قرية الزعفران بكيلو 16 في مديرية الدريهمي بأكثر من 35 قذيفة مدفعية والعيارات الرشاشة المختلفة ، وأطلقوا 11قذيفة مدفعية باتجاه مصنع كمران.



وذكر المصدر أن مواطناً أصيب ونفق عدد من المواشي بقصف صاروخي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان غارة على منطقة آل علي بالمديرية.



وشن الطيران المعادي غارة على مديرية شدا الحدودية وغارتين على منطقة قهرة النص في مديرية سحار، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



ولفت المصدر إلى أن مديرية باقم تعرضت لثلاث غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف على منازل ومزارع المواطنين وتمشيط بالمروحيات الأباتشي على ممتلكات المواطنين.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مزرعة مواطن في مديرية الخبت بمحافظة المحويت.

