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أبو راس يعزي بوفاة رئيس مؤتمر المنصورية

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمد احمد جبلي رئيس فرع المؤتمر بمديرية المنصورية، عضو اللجنة الدائمة، والذي انتقل الى جوار ربه ، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع والوطن .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد، الشيخ فايز محمد احمد جبلي، وإخوانه، وكافة آل جبلي، بمديرية المنصورية محافظة الحديدة ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا اليه راجعون"

