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أخبار
طيران العدوان يشن 4 غارات على صعدة
الأحد, 16-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 4 غارات على صعدة
شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم أربع غارات جوية استهدفت مديريتي رازح وباقم بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الإجرامي شن ثلاث غارات على منازل المواطنين ومزارعهم بمديرية باقم .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية مخلفاً اضراراً مادية في ممتلكات المواطنين .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن ممتلكات المواطنين في عدة مناطق بمديرية باقم تعرضت لقصف طيران الأباتشي السعودي ، بالإضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي على مديريات باقم ورازح ومنبه .








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