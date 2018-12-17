المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 4 غارات على صعدة

شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم أربع غارات جوية استهدفت مديريتي رازح وباقم بمحافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الإجرامي شن ثلاث غارات على منازل المواطنين ومزارعهم بمديرية باقم .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية مخلفاً اضراراً مادية في ممتلكات المواطنين .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن ممتلكات المواطنين في عدة مناطق بمديرية باقم تعرضت لقصف طيران الأباتشي السعودي ، بالإضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي على مديريات باقم ورازح ومنبه .

