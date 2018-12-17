الإثنين, 17-ديسمبر-2018 الساعة: 04:29 م - آخر تحديث: 03:22 م (22: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - استشهد وأصيب ثمانية مواطنين بينهم أطفال بغارات طيران العدوان السعودي وقصف المرتزقة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر مصدر أمني أن طفلين استشهدا وأصيب والدهما بجروح جراء استهداف طيران العدوان لشاحنتهم

استشهاد وإصابة 8 بغارات للعدوان ومرتزقته
الإثنين, 17-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
استشهاد وإصابة 8 بغارات للعدوان ومرتزقته
استشهد وأصيب ثمانية مواطنين بينهم أطفال بغارات طيران العدوان السعودي وقصف المرتزقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني أن طفلين استشهدا وأصيب والدهما بجروح جراء استهداف طيران العدوان لشاحنتهم بغارتين في منطقة حرية في الوهبية بمديرية السوادية في محافظة البيضاء.

وأشار المصدر إلى جرح أربعة مواطنين بينهم طفل إصابته حرجة جراء قصف المرتزقة على الأحياء السكنية في مديرية الحالي ، كما أصيب مواطن جراء قصف مرتزقة العدوان على منازل المواطنين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن الطيران العدوان شن غارة على رأس عيسى بمديرية الصليف وغارتين شمال مدينة العيسي السكنية بمدينة الحديدة، فيما استهدف المرتزقة بالمدفعية فندق الاتحاد والمنازل المجاورة بعدد من القذائف، ومشطوا بالعيارات الرشاشة المختلفة باتجاه مدينة الشعب السكنية.

وقصف الغزاة والمرتزقة بالمدفعية الثقيلة مزارع المواطنين في منطقة الجاح الأسفل ، و إحدى القرى ومصنع نانا في كيلو 16 .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا و غارة على منطقة الحجلة في مديرية رازح واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في المديرية الحدودية بمحافظة صعدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اوضح المصدر إن الطيران المُعادي شن غارتين على قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار ، وأربع غارات على منطقة رحوب بمديرية برط العنان في محافظة الجوف،وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: البرتغال.. مصرع 4 في تحطم مروحية
أخبار: مصرع وجرح عشرات المرتزقة بعمليات للجيش
أخبار: البرلمان يوجه بيان هام لمجلس الشيوخ ورسالة إلى الكونجرس الأمريكي
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على صعدة وريمة
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في جيزان والجوف
أخبار: طيران العدوان يشن 21 غارة على 3 محافظات
قضايا وآراء: عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات علی المحويت
أخبار: غارات جوية وقصف مدفعي للعدوان على مدنيين
أخبار: اللجنة العامة تُقر دعوة اللجنة الدائمة للانعقاد وتطالب برفع العقوبات عن أحمد علي
رياضة: صلاح يقود ليفربول للفوز على نابولي
أخبار: طيران العدوان يشن 14 غارة على صعدة وصنعاء
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ حسين الفضل
أخبار: خالد الديني : مجيئنا إلى السويد هدفه رفع المعاناة عن ابناء الشعب
أخبار: تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية
أخبار: صد زحوفات واسعة للعدوان ومرتزقته
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة الشيخ صادق هويده
أخبار: طيران العدوان يشن 8 غارات على الحديدة ومأرب
أخبار: برئاسة ابوراس.. اجتماع مؤتمري يُهنئ الراعي بإعادة انتخابه رئيساً للبرلمان
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات صرواح
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة الشيخ احمد دهشوش
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
أخبار: خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة
أخبار: العدوان يواصل قصفه الإجرامي على المحافظات
فنون ومنوعات: مايا تمثل لبنان في "ملكة جمال الكون 2018"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018