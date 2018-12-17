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المؤتمر يرحب بنتائج مشاورات السويد ويؤكد على أهمية تنفيذها

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها برئاسة الشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور ممثلي المؤتمر الشعبي العام في الوفد الوطني (وفد صنعاء ) في مشاورات السويد.



واستمعت اللجنة العامة خلال الاجتماع إلى تقرير مفصل عن سير المشاورات التي جرت في مملكة السويد برعاية الأمم المتحدة قدم من أعضاء الوفد تضمن استعراضاً شاملاً للقضايا والموضوعات التي تم مناقشتها خلال المشاورات وأبرزها قضية الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين وقضية مطار صنعاء وموضوع تعز، وقضية الإطار السياسي العام للمفاوضات بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي وموضوع صرف المرتبات.



وأشاروا إلى ما تم من تفاهمات واتفاقات فيما يتعلق ببعض القضايا، مؤكدين أن وفد الرياض هو الذي عرقل التوصل إلى اتفاقات بشأن معظم القضايا وخصوصا مطار صنعاء وموضوع تعز وقضية صرف المرتبات .



وأوضحوا أنهم طرحوا خلال المشاورات واللقاءات التي تمت مع سفراء الدول الدائمة العضوية مختلف القضايا، وعلى رأسها إيقاف العدوان ورفع الحصار ورفع اليمن من تحت البند السابع وضرورة خروج القوات الاجنبية بالإضافة إلى الجوانب الانسانية وضرورة صرف مرتبات جميع موظفي الدولة ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي.

هذا وقد رحبت اللجنة العامة بالنتائج التي خرجت بها مشاورات السويد التي انعقدت برعاية الأمم المتحدة خلال الفترة من 5 الى 13 ديسمبر الجاري .

واكدت أهمية أن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه والتوصل إليه فيما يخص ملف الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين الذين يجب ان يتم الإفراج عنهم جميعا ودون استثناء وذلك بما يخفف المعاناة عن أسرهم وذويهم ويهيىء الأرضية للذهاب نحو مفاوضات تسوية سياسية شاملة تحفظ كرامة ووحدة وسيادة واستقلال اليمن .



وشددت اللجنة العامة على أهمية التنفيذ لتلك الاتفاقات والتفاهمات مشيرة إلى ان عدم التنفيذ يجعل من تلك الاتفاقات لا أساس لها وسيمثل انتكاسة تؤثر على جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الرامية إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات.



وعبرت اللجنة العامة عن شكرها لأعضاء الوفد الوطني(وفد صنعاء ) بشكل عام وممثلي المؤتمر الشعبي العام في الوفد بشكل خاص على جهودهم ومواقفهم الوطنية وحرصهم على انجاح المشاورات ،معبرة في الوقت نفسه عن الشكر للامين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الذي شارك في جلسة اختتام المشاورات وكذا للمبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث ولمملكة السويد على استضافتها لهذه المشاورات.

