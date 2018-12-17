المؤتمرنت -

80 غارة للعدوان و10 زحوفات لمرتزقته ( تفاصيل)

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن طيران العدوان شن ٧٩ غارة فيما نفذ المرتزقة أكثر من 10 زحوفات ومحاولات تسلل بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي على أحياء مدينة الحديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية مع اقتراب موعد سريان الهدنة ووقف إطلاق النار بالحديدة.



وأوضح العميد سريع أن طيران العدوان شن غارتين على قانية بالبيضاء وثمان غارات قبالة جيزان وأربع على حرض وميدي والمزرق بحجة و11 غارة قبالة نجران وتسع غارات على البقع و14 غارة على الجوف وثمان غارات على محافظة الحديدة وثمان غارات على نهم وغارتين علي ضوران آنس وسبع غارات على رازح وغارة على شدا وأربع غارات على كتاف بصعدة وغارة على صرواح بمأرب.



وأشار إلى أن مدفعية ودبابات المرتزقة استهدفت بأكثر من 58 قذيفة الأحياء والمناطق السكنية في الحديدة منها تسع قذائف على منطقة ٧ يوليو و١٢ قذيفة على مناطق متفرقة شرقي المدينة واربع قذائف على حيس و17 قذيفة على كيلو 16 باتجاه الزعفران ومحل الشيخ ومصنع نانا ما أدى إلى نشوب حريق كبير كما سقطت خمس قذائف هاون على منطقة الاتحاد وخمس قذائف على الجاح الأسفل وقذيفتين على قرية مغاري في حيس وثلاث قذائف هاون على شمال الجاح وقذيفة رابعة على قلب الجاح.



ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المرتزقة أطلقوا 15 صاروخ كاتيوشا من جنوب كمران باتجاه شمال الزعفران وقرية محل بيت الشيخ بكيلو 16.



وأكد أن مرتزقة العدوان شنوا زحفا على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحول بنهم بالتزامن مع قصف كثيف بمختلف الأسلحة من اتجاه السلطاء والبارك والسوائل لمحاولة إخراج عشرات الجثث والجرحى الذين سقطوا أمس.. لافتا إلى أنه تم إفشال الزحف وسقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة كما تم إحراق مدرعة للمرتزقة بصاروخ موجه.



وبين أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية استدراج ناجحة لمجموعة من المرتزقة إلى حقل ألغام في نهم وتناثرت جثثهم أشلاء.



وقبالة نجران أشار المتحدث الرسمي إلى أن العدو نفذ أربعة زحوفات للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان في الرشاحة الغربية ونجد الفارس وجبال أنمار، وتم التصدي لهم وسقوط العشرات منهم بين قتل ومصان بالإضافة إلى تدمير ثلاث آليات للعدو في عمليات نوعية ولقي من كان على متنها مصرعهم.



وأكد أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا زحوفات للمرتزقة باتجاه آل سرة ومحديدة وآل مغرم وآل الحماقي في باقم وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وتدمير مدرعة للعدو.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المتحدث الرسمي أنه تم إفشال عملية تسلل للعدو على جبل الحطيمي بوادي جارة قبالة جيزان.. لافتا إلى أنه تم إفشال زحفا مكثفا للمرتزقة شرق حيران وسقوط عشرات القتلى والمصابين من المرتزقة، وقنص ٣٠ مرتزقا وتدمير ثلاثة أطقم وثلاث عربات مدرعة من نوع أشكوش.

