المؤتمرنت -

الدفاع ترحب ببدء سريان وقف إطلاق النار بالحديدة

رحبت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ببدء سريان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع التزام الجيش واللجان الشعبية بما تم التوصل إليه في مشاورات السويد بشأن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار إلى أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تأمل أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة مقدمة لوقف شامل في عموم الوطن وإحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.



وبهذا الصدد تجدد القوات المسلحة ترحيبها بكافة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف وتحيي أبناء الشعب اليمني العظيم الذين يقفون بكل شموخ وعزة دعما للجيش واللجان الشعبية في معركة التصدي للعدوان .

