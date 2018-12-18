المؤتمرنت -

112 قذيفة مدفعية للعدوان على احياء سكنية

شن طيران العدوان السعودي 35 غارة على محافظات الحديدة،صعدة وحجة بالإضافة إلى جيزان ونجران، فيما استهدفت مدفعية المرتزقة بأكثر من 112 قذيفة الأحياء السكنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني إصابة طفل برصاصة في رأسه أطلقها الغزاة والمرتزقة أثناء رعي الأغنام في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، فيما شن طيران العدوان ثلاث غارات على الخط العام في منطقة الزبيلة بمديرية الضحي.



وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة أطلقوا أكثر من 12 قذيفة مدفعية بالقرب من فندق الواحة وغرب مصنع يماني ، وأكثر من 100 قذيفة على مدينة الدريهمي ، كما استهدفوا بعشرات القذائف منطقة 7 يوليو وقرية المنظر وقرية الزعفران.



وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية ، وشن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية ميدي بمحافظة حجة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بخمس غارات قبالة جبل قيس وشرق جبل جحفان في جيزان ، و شن 11 غارة وعدد من الصواريخ بمروحيات الأباتشي على مواقع تم تطهيرها في صحراء الأجاشر قبالة نجران .



كما شن طيران العدوان 14 غارة على مواقع متفرقة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية في نجران.

