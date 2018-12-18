المؤتمرنت -

الأرصاد ينبه : موجة صقيع متوقعة في 5 محافظات

اكد المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر اليمن خاصة المرتفعات الجبلية الغربية بكتلة هوائية باردة، وذلك على ضوء تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية ومعطيات النماذج العدادية وبيانات الرصد المحلية .



ونبه المركز في نشرته الجوية اليوم ، قاطني المرتفعات الجبلية وكبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح، من انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الـ 24 الساعة المقبلة.



وتوقع المركز أن تسود الأجواء الباردة المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء مع احتمال تشكل الصقيع خلال الليل والصباح الباكر.



كما توقع المركز تشكل السحب الطبقية المنخفضة وانتشار الضباب أو الشابورة المائية على الأجزاء المرتفعة لمحافظات تعز وإب وريمة وحجة والمحويت مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المزارعين من آثار موجة الصقيع الذي قد تتأثر به بعض الأجزاء من المناطق الجبلية حفاظا على محاصيلهم الزراعية.



