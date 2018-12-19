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المؤتمر نت - لقي 10 من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم الليلة الماضية وأصيب آخرين بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح بمأرب.

مصرع 10 مرتزقة بينهم قيادات بمأرب ( الاسماء)
الأربعاء, 19-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
مصرع 10 مرتزقة بينهم قيادات بمأرب ( الاسماء)
لقي 10 من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم الليلة الماضية وأصيب آخرين بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح بمأرب.

وأكد مصدر عسكري ان الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير عدد من المواقع أسفل جبل هيلان شرق صرواح وتكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وحسب المصدر القتلى هم :

1- القيادي المرتزق النقيب بلال شايف علاو رئيس عمليات مايسمى كتيبة صقر1
2- القيادي المرتزق النقيب عبدالرحمن علي مصلح ركن ما يسمى تسليح في هيلان
3- القيادي المرتزق ملازم ربيع عبده صالح الهيصمي من قيادات مايسمى صقر1
4- المرتزق/ رضوان صلاح منصور مانع
5- وليد محمد محمد العاقل
6- يوسف حسن عبده الحارق
7- مجيب يحيى غالب حفظ الدين الحسني
8- عبدالمجيد مجاهد يحيى مجاهد
9- ياسر محمد علي حسن الشقوري
10- ضيف الرحمن سعد سعد طاهر
(سبأ)








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