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المؤتمر نت - رصد مصدر عسكري خروقات مرتزقة العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، مشيراً إلى استمرار طيران العدوان والقصف السعودي في استهداف عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الحديدة.. مصدر عسكري يرصد خروقات مرتزقة العدوان
الأربعاء, 19-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
الحديدة.. مصدر عسكري يرصد خروقات مرتزقة العدوان
رصد مصدر عسكري خروقات مرتزقة العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، مشيراً إلى استمرار طيران العدوان والقصف السعودي في استهداف عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأكد المصدر استشهاد مواطن وجرح سبعة آخرين إثر استهداف المرتزقة للأحياء السكينة في شارع الخمسين بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن المرتزقة أطلقوا صواريخ موجهة وعدد من القذائف المدفعية وقذائف الهاون والعيارات الرشاشة باتجاه فندقي الاتحاد والواحة ومدينة الشعب في شارع 90 وشرق مطار الحديدة وشرق جولة يمن موبايل.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت بمعدلات رشاشة قرية الزعفران في كيلو16 و منازل المواطنين غرب الدريهمي ، فيما قامت جرافة عسكرية بعمل تحصينات شرق مدينة الشباب بشارع الـ90 في مديرية الحالي.

وقصف الغزاة والمرتزقة بصورايخ موجهة جنوب التحيتا، في حين حلق طيران العدوان الحربي والتجسسي بشكل متقطع في سماء مدينة الحديدة وعدد من المديريات.

وذكر المصدر أن أضراراً وقعت في ممتلكات المواطنين ونفوق عدد من المواشي بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى في مديرية شدا بمحافظة صعدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة.








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