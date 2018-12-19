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المؤتمر نت - نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكسروا زحوفاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدوهم خسائر في الأرواح و العتاد .

تكبيد العدوان ومرتزقته خسائر فادحة بعمليات للجيش
الأربعاء, 19-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
تكبيد العدوان ومرتزقته خسائر فادحة بعمليات للجيش
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكسروا زحوفاتهم في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدوهم خسائر في الأرواح و العتاد .

وذكر مصدر عسكري ان الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً واسعاً للجيش السعودي ومرتزقته من ثلاثة اتجاهات قبالة منفذ علب بعسير , وتم اعطاب آليتين عسكريتين ومصرع من كانوا عليهما .

ولفت المصدر انه تم استدراج مجاميع العدو في كمين نوعي خلال الزحف المسنود بالطيران الحربي والاباتشي الاستطلاعي ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم .

ولقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون وتم اغتنام أسلحة متنوعة بعملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم غرب الربوعة .

وأوضح المصدر أنه تم كسر زحفين لجنود العدو والمرتزقة في رشاحة قبالة نجران مسنودين بالطيران الحربي والاباتشي وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

ولقي القيادي المرتزق توفيق قاسم حسن معوضة رئيس عمليات مايسمى لواء الفتح اللواء ٨٤مشاه مصرعة بنيران الجيش واللجان بجبهة البقع في نجران , في حين تم قنص سبعة من المرتزقة شرق الخوبة وجحفان بجيزان .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم مسنوداً بالطيران الحربي والاباتشي في مرتفعات المهور بجبهة الظهرة في محافظة الجوف , فيما قتل القيادي المرتزق العميد علي يحيى هادي العماد احد قيادات مايسمى المنطقة السادسة برصاص الجيش واللجان في جبهة المتون .

وفي مديرية نهم نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في عبيدان والنحرين بالمجاوحة نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ,

وحسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أنه تم كسر زحف واسع للغزاة والمرتزقة على عدد من المواقع في جبهة القرن بالمديرية نفسها وأسفر عن تكبيدهم خسائر في الأرواح .

وحسب المصدر تكبد المرتزقة خسائر فادحة في العدة والعتاد خلال كسر زحفين لهم باتجاه جنوب جبل النار وشرق جبل النار في حرض بمحافظة حجة .








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