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رئيس المؤتمر يعزي بن ضبيع بوفاة شقيقته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام، وزير الشئون الاجتماعية والعمل، عبيد سالم بن ضبيع في وفاة شقيقته.



وفي البرقية عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

