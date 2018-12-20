المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 15 غارة على محافظتي صعدة ومأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم 15 غارة على مناطق متفرقة بمحافظتي صعدة ومأرب ،



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بست غارات مناطق متفرقة بصرواح محافظة مارب، خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين.واستنكر المصدر استمرار طيران العدوان في استهداف المناطق والأحياء السكنية وممتلكات المواطنين.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان السعودي اليوم 10 غارات استهدفت مناطق متفرقة بمديريات باقم والظاهر وسحار ورازح ، وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الإجرامي شن أربع غارات على مديرية باقم استهدفت عدد من منازل المواطنين محدثة دماراً واسعاً فيها .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان، شن غارة على مديرية الظاهر في ظل تحليق متواصل على المنطقة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن طيران العدوان كان قد شن غارتين على منطقة قحزة بمديرية صعدة وغارتين على محيط مطار صعدة بمديرية سحار وغارة على الحجلة بمديرية رازح .

