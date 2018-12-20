المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد حسن دماج

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة السياسي والقيادي السبتمبري الشيخ محمد حسن دماج الذي انتقل الى جوار ربه يوم امس.



واعتبر ابوراس رحيل الشيخ محمد حسن دماج خسارة كبيرة مشيدا بمناقبه وحكمته حيث كان واحدا من السياسين الذين تميزوا بالحكمة والحنكة وبناء علاقات التواصل مع الجميع.



وفي البرقية التي بعثها الى عادل محمد حسن دماج والحسن محمد حسن دماج واخوانهما وكافة ال دماج عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"