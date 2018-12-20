المؤتمرنت -

دك تجمعات للغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش

سيطر الجيش واللجان الشعبية على مواقع للعدو السعودي ومرتزقته إثر عمليات هجومية أسفرت عن خسائر في صفوفهم وعتادهم ، كما تم دك تجمعاتهم بالصواريخ وقذائف المدفعية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان سيطروا على التبة الحمراء قبالة جيزان بعد عملية هجومية أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة شرق جحفان ما أدى إلى مصرع عدد منهم ، في حين دكت المدفعية مركز عوجبة وهروب الجنود السعوديين من المركز .



وأشار المصدر إلى تدمير آليتين سعوديتين محملتين بالمرتزقة ومصرع من عليهما بكمين محكم نفذته وحدة الهندسة قبالة جبل الدود، كما تم قنص جندي سعودي في جبل الام بي سي.



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في منطقة الصوح بنجران، و صاروخ زلزال1 على مرابض مدفعية الجيش السعودي شرق الربوعة في عسير ، وتم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة قبالة منفذ علب ومصرع وإصابة من عليها .



وأكد المصدر تطهير مواقع القعيف بالظهرة والتوانثة وتباب المهور بمحافظة الجوف من المرتزقة إثر عملية هجومية للجيش واللجان العشبية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



وأشار المصدر إلى صد محاولة تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في المهاشمة بمديرية خب الشعف في الجوف خلفت عدداً من القتلى والجرحى .



وفي محافظة مأرب هاجم الجيش واللجان مواقع للمرتزقة في أم الصيد بمديرية صرواح ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم .



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية ترافق معها تمشيط بالمدفعية والعيارات الرشاشة على مواقع المرتزقة في التباب السود بحريب نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى سيطرة الجيش واللجان الشعبية على عدد من التباب بعد تطهيرها من المرتزقة بعملية نوعية شرق جبل النار في مديرية حرض ومصرع وإصابة أكثر من 30 مرتزقاً بينهم قيادات وتدمير وإعطاب ثلاث آليات .



كما نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في مديرية حيران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

