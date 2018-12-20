الخميس, 20-ديسمبر-2018 الساعة: 05:37 م - آخر تحديث: 05:22 م (22: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - تراجع الدولار صوب أدنى مستوى في عشرة أيام اليوم أمام منافسيه بفعل تنامي المخاوف من أن تكون الولايات المتحدة بصدد تباطؤ اقتصادي حاد في العام المقبل رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي

الدولار يتراجع الى أدنى مستوى
الخميس, 20-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
الدولار يتراجع الى أدنى مستوى
تراجع الدولار صوب أدنى مستوى في عشرة أيام اليوم أمام منافسيه بفعل تنامي المخاوف من أن تكون الولايات المتحدة بصدد تباطؤ اقتصادي حاد في العام المقبل رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي.

ورغم قول صناع السياسات الأمريكيين إنهم قد يرفعون أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول مطلع 2020 فإن منحنى العائد على السندات الأمريكية، الذي ينظر له على نطاق واسع كمؤشر للركود الاقتصادي في المستقبل، استقر عند عشر نقاط أساس وأعلى بقليل من أدنى مستوى في 11 عاما الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري.
وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 96.68 مقتربا بشدة من أدنى مستوى في تسعة أيام 96.554 المسجل في الجلسة السابقة.

وارتفع الين الياباني 0.5 بالمئة إلى 111.92 ين للدولار ويتجه صوب خامس يوم من المكاسب على التوالي. وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة دون تغيير وعلى سياسته النقدية شديدة التيسير.

وقاد اليورو العملات الصاعدة في معاملات لندن حيث زاد نحو 0.5 بالمئة إلى 1.1428 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2658 دولار. ومن المقرر أن يعقد بنك إنجلترا المركزي آخر اجتماع للسياسة النقدية للعام الحالي اليوم حيث تتوقع الأسواق أن يبقي سعر الفائدة دون تغيير.

وارتفعت الكرونة السويدية أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار يوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى خلال أكثر من سبعة أعوام.
( وكالات)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بن ضبيع بوفاة شقيقته
أخبار: تكبيد العدوان ومرتزقته خسائر فادحة بعمليات للجيش
أخبار: العواضي يعزي بن ضبيع بوفاة شقيقته
أخبار: الحديدة.. مصدر عسكري يرصد خروقات مرتزقة العدوان
أخبار: مصرع 10 مرتزقة بينهم قيادات بمأرب ( الاسماء)
أخبار: الأرصاد ينبه : موجة صقيع متوقعة في 5 محافظات
محافظات: لحج : مخيم طبي لامراض الكلى
أخبار: مجلس النواب يبارك مخرجات مشاورات السويد
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة اللواء عبدالله الصادق
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الحيله وعبدالحكيم قاسم
أخبار: 112 قذيفة مدفعية للعدوان على احياء سكنية
أخبار: الدفاع ترحب ببدء سريان وقف إطلاق النار بالحديدة
أخبار: المؤتمر يرحب بنتائج مشاورات السويد ويؤكد على أهمية تنفيذها
أخبار: 80 غارة للعدوان و10 زحوفات لمرتزقته ( تفاصيل)
اقتصاد: الدولار "يضغط" على الذهب
رياضة: سحب قرعة الدور الـ 16 من أبطال أوروبا
أخبار: استشهاد وإصابة 8 بغارات للعدوان ومرتزقته
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على صعدة
أخبار: توزيع 232 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة رئيس مؤتمر المنصورية
عربي ودولي: البرتغال.. مصرع 4 في تحطم مروحية
أخبار: طيران العدوان يشن 12غارة على 4 محافظات
أخبار: مصرع وجرح عشرات المرتزقة بعمليات للجيش
أخبار: البرلمان يوجه بيان هام لمجلس الشيوخ ورسالة إلى الكونجرس الأمريكي
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على صعدة وريمة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018