المؤتمرنت -

الدولار يتراجع الى أدنى مستوى

تراجع الدولار صوب أدنى مستوى في عشرة أيام اليوم أمام منافسيه بفعل تنامي المخاوف من أن تكون الولايات المتحدة بصدد تباطؤ اقتصادي حاد في العام المقبل رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي.



ورغم قول صناع السياسات الأمريكيين إنهم قد يرفعون أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول مطلع 2020 فإن منحنى العائد على السندات الأمريكية، الذي ينظر له على نطاق واسع كمؤشر للركود الاقتصادي في المستقبل، استقر عند عشر نقاط أساس وأعلى بقليل من أدنى مستوى في 11 عاما الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 96.68 مقتربا بشدة من أدنى مستوى في تسعة أيام 96.554 المسجل في الجلسة السابقة.



وارتفع الين الياباني 0.5 بالمئة إلى 111.92 ين للدولار ويتجه صوب خامس يوم من المكاسب على التوالي. وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة دون تغيير وعلى سياسته النقدية شديدة التيسير.



وقاد اليورو العملات الصاعدة في معاملات لندن حيث زاد نحو 0.5 بالمئة إلى 1.1428 دولار.



وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2658 دولار. ومن المقرر أن يعقد بنك إنجلترا المركزي آخر اجتماع للسياسة النقدية للعام الحالي اليوم حيث تتوقع الأسواق أن يبقي سعر الفائدة دون تغيير.



وارتفعت الكرونة السويدية أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار يوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى خلال أكثر من سبعة أعوام.

( وكالات)

