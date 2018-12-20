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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد/سلطان الجايفى، والذي وافاه الأجل بعد حياة

ابو راس يعزي بوفاة العميد سلطان الجايفي
الخميس, 20-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يعزي بوفاة العميد سلطان الجايفي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد/سلطان الجايفى، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد العقيد/ جمال سلطان الجايفى وإخوانه ، وكافة آل الجايفي ، بمديرية همدان محافظة صنعاء ، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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