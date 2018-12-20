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المؤتمر نت - أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن مرتزقة العدوان مستمرون في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة لليوم الثالث على التوالي .

استعراض خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة
الخميس, 20-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
استعراض خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن مرتزقة العدوان مستمرون في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة لليوم الثالث على التوالي .

وأوضح العميد سريع ان مرتزقة العدوان قصفوا بأكثر من 13 صاروخا موجها و48 قذيفة مدفعية عدد من الأحياء والمناطق في مدينة الحديدة بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي والأباتشي في سماء المدينة.

وأشار إلى ان مدفعية المرتزقة أطلقت 15 قذيفة هاون سقطت ما بين الواحة والاتحاد وتسع قذائف مدفعية وأربع قذائف هاون إلى محيط مدينة الشعب وقذيفتين هاون من مواقعهم في الجريبة باتجاه الزعفران وقذيفة مدفعية من مصنع الحاشدي إلى محيط جولة السفينة وقذيفة أخرى من مخطط كمران إلى قرية الزعفران و10 قذائف هاون باتجاه شارع الخمسين وجولة الأقرعي وست قذائف هاون باتجاه ٧يوليو.

ولفت العميد سريع إلى أن المرتزقة أطلقوا 13 صاروخا موجها منها صاروخ من المستشفى إلى غرب شارع الخمسين واربعة صواريخ إلى محيط الاتحاد وصاروخ باتجاه فندق الواحة وصاروخين باتجاه فندق الرفاهية وخمسة صواريخ باتجاه شارع الخمسين وما حوله.

وبين المتحدث الرسمي أن المرتزقة واصلوا إطلاق النار بكثافة من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة باتجاه المباني شمال شارع صنعاء، ومن مواقعهم في شرق الاتحاد إلى شارع الخمسين وإلى مدينة الشعب من شرقها وإلى شرق الواحة وعيارات نارية من غرب العقد,

وبخصوص الاستحداثات قال العميد سريع، انه تم ليلة امس رصد جرافات تقوم باستحداثات شرق وشمال مدينة الشعب وجرافة أخرى جنوب الجريبة.

وأفاد العميد سريع أن طيران العدوان شن 39 غارة جوية على مناطق مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها خمس غارات على صرواح بمأرب، واربع على نهم بصنعاء و12 على حرض وحيران والمزرق ومستبأ بمحافظة حجة واربع على البقع وغارتين على قحزة وغارة على رازح ومثلها في الملاحيط وغارتين على المطار بمحافظة صعدة و8 غارات قبالة نجران كما استهدف طيران العدوان مرتزقته في صرواح بغارة جوية.

وحول تصعيد مرتزقة العدوان في بقية الجبهات نوه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بالعمليات الدفاعية لابطال الجيش واللجان الشعبية حيث صدوا زحفا للمرتزقة استمر منذ الصباح الباكر حتى الظهر من مسارين باتجاه السلطاء والبارك والصافح وتبة الصمود ، كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة من مسارين باتجاه تبة حرب وتبة التويتي بنهم وسقط على اثرها عشرات المرتزقة قتلى ومصابين أكثرهم مما يسمى لواء الشدادي ولواء الأمانة وكتيبة الاحتياط.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر العميد سريع أن مجموعة من المرتزقة لا يزالون محاصرين في مناطق الاشتباك حول العظيمة والبارك في نهم وأن عشرات الجثث والمصابين لا تزال مرمية في الشعاب ، كما تم أسر أحد المرتزقة.

كما أكد المتحدث الرسمي أن القوات المسلحة في الحديدة ستبقى ملتزمة بوقف إطلاق النار، مهما بلغت استفزازات وخروقات العدوان والمرتزقة.








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