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العواضي يعزي بوفاة محمد حسن دماج

بعث ألامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة السياسي والمناضل الكبير الشيخ محمد حسن دماج الذي انتقل الى جوار ربه يوم امس.



وأشار الأمين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل ونضاله الوطني وسيرته العطرة بالمآثر الإنسانية كواحد من أعلام الجمهورية ورمزا للإخلاص والتفاني في خدمة شعبه وذويه،



وقال العواضي انه خسر برحيل الفقيد، أباً له وأستاذا، وان اليمن خسرت برحيله" احد أعلامها ورجالها الكبار".



وفي البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد عادل والحسن محمد حسن دماج، وإخوانهم، وكافة آل دماج، عبّر الأمين العام المساعد، عن صادق العزاء وعميق المواساة سائلا من الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

العواضي يعزي بوفاة محمد حسن دماجبعث ألامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة السياسي والمناضل الكبير الشيخ محمد حسن دماج الذي انتقل الى جوار ربه يوم امس.وأشار الأمين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل ونضاله الوطني وسيرته العطرة بالمآثر الإنسانية كواحد من أعلام الجمهورية ورمزا للإخلاص والتفاني في خدمة شعبه وذويه،وقال العواضي انه خسر برحيل الفقيد، أباً له وأستاذا، وان اليمن خسرت برحيله" احد أعلامها ورجالها الكبار".وفي البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد عادل والحسن محمد حسن دماج، وإخوانهم، وكافة آل دماج، عبّر الأمين العام المساعد، عن صادق العزاء وعميق المواساة سائلا من الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".















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