المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواءً باردة على 5 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء باردة على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من محافظات إب ولحج والضالع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ونبه المركز في نشرته الجوية اليوم المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين في المحافظات المذكورة، من الأجواء الباردة أثناء الليل وساعات الصباح الباكر.



وأوضح المركز أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحوة تميل إلى البرودة خلال الليل والصباح على المرتفعات الجبلية ويتوقع تشكل شابورة مائية أو ضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية خلال الليل والصباح الباكر، وأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا خلال النهار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا/ غائمة وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية، في حين ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية سرعتها ما بين 11 إلى 21 عقدة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بين المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة بوجه عام والرياح شمالية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 12 عقدة.

