المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 28 غارة على 3 محافظات

واصل مرتزقة العدوان السعودي خرق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، وشن طيران العدوان 28 غارة على عدة محافظات وجيزان وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية والعيارات الرشاشة فندق الرفاهية ما تسبب في إحراقه وباتجاه مدينة الشعب وباتجاه جولة السفينة وقرية الزعفران في كيلو16 .



وأكد المصدر أن قناصة المرتزقة استهدفت طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات في التحيتا ، فيما حلق طيران العدوان في أجواء مدينة الدريهمي ومديرية الزيدية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة غارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية وأربع غارات على وادي آل ابو جبارة بمديرية كتاف، كما شن غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وأربع غارات على منطقة البقع .



وفي محافظة حجة شن طيران العدوان غارتين على مديرية مستبأ وسبع غارات على مديريتي حرض و ميدي .



وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة سوق صرواح وشن غارة أخرى شمال الأشقري في محافظة مأرب.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد أفاد المصدر أن الطيران شن ثلاث غارات شرق جبل جحفان في جيزان ، وأربع غارات غرب مجازة في عسير.

