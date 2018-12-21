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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن
الجمعة, 21-ديسمبر-2018
المؤتمرنت
-
مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن
ذكرت مصادر إعلامية أن مجلس الامن الدولى تبنى الليلة قرارا جديدا بشأن الأوضاع في اليمن، وأقر مجلس الامن بالاجماع قرارا يدعم اتفاق السويد بشأن اليمن ،
..... يتبع
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