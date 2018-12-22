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المؤتمر نت - استمر مرتزقة العدوان السعودي في خرق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، فيما استهدف الطيران بعدة غارات محافظتي صعدة والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مرتزقة العدوان يواصلون خرق وقف إطلاق النار بالحديدة
السبت, 22-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
مرتزقة العدوان يواصلون خرق وقف إطلاق النار بالحديدة
استمر مرتزقة العدوان السعودي في خرق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، فيما استهدف الطيران بعدة غارات محافظتي صعدة والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني استشهاد أربعة مسعفين إثر استهداف طيران العدوان لسيارتي إسعاف في محافظة الجوف.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة قرية الزعفران وباتجاه قرية محل الشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة ، واستحدثت جرافة تابعة لقوى العدوان تحصينات جنوب المنطقة .
وأشار المصدر إلى أن المرتزقة مشطوا بالعيارات الرشاشة باتجاه مدينة الشعب وشمال شرق العقد ، واستهدفوا بالمدفعية بالقرب من فندق الاتحاد بمدينة الحديدة.

وقصف المرتزقة بقذائف الهاون مزارع المواطنين في منطقة الفازة بمديرية التحيتا ، وقامت جرافة عسكرية تابعة لهم باستحداث تحصينات في منطقة الجبلية بالمديرية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار في محافظة صعدة ، وتعرضت ممتلكات المواطنين لأضرار جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.








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