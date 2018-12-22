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طيران العدوان يشن غارة على صرواح

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارة على مديرية صرواح بمأرب.



وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بغارة سوق صرواح مخلفة أضرارا بالممتلكات.



(سبأ)

