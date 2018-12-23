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المؤتمر نت - اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس قرارا تنظيميا قضى بتشكيل لجنة تحضيرية للتحضير والاعداد لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يشكل لجنة تحضيرية لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية
الأحد, 23-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يشكل لجنة تحضيرية لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية
اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس قرارا تنظيميا قضى بتشكيل لجنة تحضيرية للتحضير والاعداد لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام

المؤتمرنت ينشر نص القرار :


قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم ( 15 ) لسنة 2018م
بشــأن تشكيل لجنه للإعداد والتحضير لإنعقاد الدوره الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية

ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطـلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
- وعلى تأخرانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية منذ 8/11/2014م.
- وعلى قراراجتماع اللجنة العامة المنعقد بتاريخ 13 /12/2018م بالإعداد والتحضير لأنعقاد الدوره الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .
(قــــــــــــــــــرر)
- ماده (1): تشكل لجنة للإعداد والتحضير لإنعقاد الدوره الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية من الأخوة التالية اسماؤهم:
1- صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيساً
2- يحي علي الراعي الأمين العام المساعد نائباً
3- فائقة السيد باعلوي الأمين العام المساعد عضواً
4- نجيب ناصر العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي عضواً
5- فاطمة عبدالله الخطري القائم بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع المراه عضواً
6- خالد سعيد الديني عضو اللجنه العامة عضواً
7- احمد احمد النويره عضو اللجنه العامة عضواً
8- خالد عبدالوهاب الشريف عضو اللجنه العامة عضواً
9- عبده علي الجندي عضو اللجنه العامة عضواً
10- محمد علي الرويشان مدير مكتب رئيس المؤتمر عضواً ومقراراً
11- فؤاد محمد الكميم رئيس الدائرة المالية والإدارية عضواً
12- طارق احمد الشامي رئيس الدائرة الإعلامية عضواً
13- طارق محمد الاكوع رئيس دائرة الإحصاء والمعلومات عضواً
14- علي العنسي نائب رئيس الدائرة التنظيمية عضواً

ماده (2) : تقوم اللجنة بأداء وتنفيذ المهام التالية:
أ‌- إقرار آلية الإعداد والتحضير لإنعقاد الدوره الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية .
ب‌- تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها واقرار المهام المناطه بها.
جـ -الإطلاع على التقارير المرفوعه من اللجان الفرعية عن مستوى تنفيذ مهامها واتخاذ القرارات اللازمه بشأنها
د- أي مهام أخرى تراها اللجنة لمساعدتها في إنجاح اعمالها.
ماده (3) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.

صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتـاريــخ 22 / 12/ 2018م








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