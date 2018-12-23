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المؤتمر نت - كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد بمختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية

تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
الأحد, 23-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد بمختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب في عسير أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم وقصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الصحن بالربوعة.

وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمع للمرتزقة شرق الخوبة محققة إصابات مباشرة وتم إحراق مدرعة للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه وادي جارة.

وأكد المصدر مصرع وجرح عشرات المرتزقة في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في أطراف حريب نهم ، وقتل وجرح عدد آخر من المرتزق في عمليات قنص وتفجير خلال محاولة تسلل فاشلة على عدد من التباب في نهم.

وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في الحول بمديرية نهم استمرت عدة ساعات سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.

وأوضح المصدر أنه تم استهداف آلية محملة بالمرتزقة بسلاح مناسب في الزغن بـمديرية صرواح محافظة مأرب ومصرع وجرح من كانوا على متنها.

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة ثمانية من مرتزقة العدوان بكمين محكم نفذته وحدة الهندسة في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

وأفاد المصدر أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر حلم بنقيل الخشبة محافظة الضالع ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.








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