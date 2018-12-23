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رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يصل صنعاء

وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم رئيس لجنة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الجنرال باتريك كيمرت.

