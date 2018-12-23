المؤتمرنت -

قتلى وجرحى من المرتزقة في جبهة ما وراء الحدود

لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في قطاعي نجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش واللجان الشعبية فجرت عدد من العبوات الناسفة في تجمعات المرتزقة بصحراء الأجاشر، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.



وأشار المصدر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للمكان لانتشال القتلى والجرحى وسط حالة من الخوف والهلع.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال محاولة تسلل فاشلة جنوب جبل الشبكة بقطاع جيزان.