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المؤتمر نت - واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الرعي.

البرلمان يوصي الحكومة بمعالجات للسيارات والدراجات النارية غير المرقمة
الأحد, 23-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
البرلمان يوصي الحكومة بمعالجات للسيارات والدراجات النارية غير المرقمة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الرعي.

وفي هذه الجلسة ناقش المجلس الانفلات المروري في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان (الدفاع والأمن – الخدمات – النقل والاتصالات)، وبحضور مسؤولين حكوميين.

هذا وقد أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات ألتزم بها الجانب الحكومي وهي على الأتي :

1- توحيد الجهود والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بحفظ النظام المروري لإيجاد الحلول والمعالجات الموضوعية من خلال وضع خطة عمل موحدة لمنع الاختلالات المرورية ليتم تنفيذها خلال مراحل زمنية محددة ، ويتم عرض ذلك على المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً .

2- أن يتم وضع معالجات فيما يخص ترقيم السيارات والدراجات النارية في إطار الضوابط التالية :

‌أ- الوضع المعيشي الذي يعانيه المواطن من فقر وفاقه وحرب وعدوان .

‌ب- أن لا يشكل أي حل أو معالجة عبئاً يثقل كاهل المواطنين وبالذات ملاك السيارات والدراجات النارية .

‌ج- أن تكون المعالجات في إطار الدستور والقوانين النافذة وعدم مخالفتها.

‌د- عدم فرض أية ضرائب أو رسوم إلا إذا كان قد صدر بها قانون ، وإلغاء أية رسوم تم تحديدها بموجب قرار وزاري وذلك بموجب نص المادة (13) من الدستور .

3- أن يتم صرف مستحقات رجال المرور والقائمين على حفظ النظام المروري ليتمكنوا من إعالة أسرهم ويقوموا بإداء واجباتهم وأعمالهم .

4- إلزام مستخدمي الطريق العام بقواعد وآداب المرور التي تنص عليها القوانين النافذة .

5- القيام بالتوعية المرورية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لخلق ثقافة عامة في أوساط المجتمع بأهمية احترام الطريق العام وقواعد وآداب المرور.

وأكد المجلس على ضرورة قيام لجنة الشؤون المالية بمتابعة القضايا التي وردت في أحاديث الأعضاء حول هذا الموضوع مع الجهات الحكومية المختصة .

وشدد أعضاء المجلس على أهمية تنفيذ قانون المرور والقوانين الأخرى ذات الصلة بشؤون حركة المرور .

ونوه نواب الشعب على ضرورة سرعة إنجاز القانون الخاص بحماية رجل الأمن .

وطالب نواب الشعب من كافة شرائح المجتمع احترام وتقدير رجل المرور الذي يؤدي واجبه في مختلف الظروف البيئية لتنظيم السير وحركة المرور .

وأهاب مجلس النواب بسائقي المركبات والدراجات النارية والمشاة بالإلتزام بقواعد وإرشادات المرور .

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وكذا وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن ومدير عام المرور قد تحدثوا إلى المجلس في هذه الجلسة شاكرين ومقدرين جهود مجلس النواب الذي ظل متماسكاً ويؤدي دوره الوطني بكل كفاءة واقتدار واستطاع أن ينجز العديد من القضايا المعروضة عليه وأن يتعاون ويتفهم ويتجاوب ويتفاعل مع القضايا التي تهم المواطن وتسير حياته اليومية ومنها قضايا المرور .

وأكد الجانب الحكومي دعمهم لرجال المرور والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف تنظيم الحركة المرورية المنشودة والتي تسهم في تنظيم حياة المواطنين.








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