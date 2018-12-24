المؤتمرنت -

الحديدة: استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته

واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، واستهدف الطيران وقصف صاروخي ومدفعي منازل وممتلكات المواطنين في محافظتي صعدة وصنعاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة استهدف شرق وجنوب مدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات في المنطقة نفسها.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بالأسلحة المتوسطة باتجاه فندق الواحة بمديرية الحالي وقصفت المدرعات بشكل مكثف منطقة كيلو7 بالمديرية وتحليق لطيران العدوان الحربي والتجسسي في سماء محافظة الحديدة.



وأكد المصدر أن قوى العدوان قصفت بكثافة قرية الزعفران في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي بعد ساعات من وصول رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ، كما حلقت طائرات العدوان الحربية والتجسسية على المنطقة.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل مزروع بمديرية سحار وألقى قنبلة صوتية على مديرية مجز ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منازل وممتلكات المواطنين في مديرية منبه الحدودية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.