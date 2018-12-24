المؤتمرنت -

خسائر متواصلة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته

واصل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مقاتلة بدون طيار من نوع CH4 بصاروخ أرض جو أثناء تحليقها في أجواء محافظة صعدة.



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على عدد من تباب المرتزقة في المصلوب بمحافظة الجوف خلفت خسائر فادحة في صفوفهم ،ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال صد زحف واسع لهم باتجاه تبة السفينة بصرواح في محافظة مأرب.



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عسكريين سعوديين واحتراق رقابة مراش في نجران بقصف مدفعي،فيما انفجرت عبوتين ناسفتين بمجموعتين من المرتزقة في صحراء الاجاشر ما أدى الى مصرع وإصابة عدد منهم.



وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس وخلف جبل تويلق وفي موقع ملحمة والعبارة في جيزان ،وتصدى أبطال الجيش واللجان لزحف للمرتزقة تجاه الصافية بالملاحيط، وتم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة جنوب جبل الشبكة قبالة جيزان وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وحسب المصدر تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه قبالة منفذ علب في عسير ومصرع من كانوا عليها.