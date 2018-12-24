المؤتمرنت -

تحذير هام من المركز الوطني للارصاد

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر أجزاء واسعة من محافظات الجمهورية، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بالكتلة الهوائية الباردة والجافة خاصة المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية.



وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم أن تكون الأجواء شديدة البرودة على محافظات صعدة، جنوب غرب الجوف، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، والضالع، مع احتمال تشكل الصقيع على أجزاء من هذه المحافظات أثناء الليل والصباح الباكر.



كما توقع المركز تشكل الضباب أو الشابورة المائية، على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ولحج.



وحذر المركز، المواطنين في المحافظات المذكورة وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح، من انخفاض درجات الحرارة، ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة.



ونبه المزارعين من آثار موجة البرد حفاظاً على محاصيلهم الزراعية، كما نبه سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب أو الشابورة المائية.