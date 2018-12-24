الإثنين, 24-ديسمبر-2018 الساعة: 03:32 م - آخر تحديث: 03:23 م (23: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في محافظات

تحذير هام من المركز الوطني للارصاد
الإثنين, 24-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
تحذير هام من المركز الوطني للارصاد
أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر أجزاء واسعة من محافظات الجمهورية، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بالكتلة الهوائية الباردة والجافة خاصة المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية.

وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم أن تكون الأجواء شديدة البرودة على محافظات صعدة، جنوب غرب الجوف، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، والضالع، مع احتمال تشكل الصقيع على أجزاء من هذه المحافظات أثناء الليل والصباح الباكر.

كما توقع المركز تشكل الضباب أو الشابورة المائية، على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ولحج.

وحذر المركز، المواطنين في المحافظات المذكورة وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح، من انخفاض درجات الحرارة، ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة.

ونبه المزارعين من آثار موجة البرد حفاظاً على محاصيلهم الزراعية، كما نبه سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب أو الشابورة المائية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: هجوم نوعي على مواقع المرتزقة بالجوف
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة في جبهة ما وراء الحدود
رياضة: برشلونة يصدر بيانا عن حالة أومتيتي
أخبار: رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يصل صنعاء
أخبار: إسقاط طائرة معادية بدون طيار في صعدة
أخبار: تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
رياضة: مانشستر يونايتد يكتسح كارديف بخماسية
أخبار: 7 غارات لطيران العدوان على صعدة
أخبار: توزيع 233 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: مقتل وجرح عشرات المرتزقة في مواجهات بنهم
اقتصاد: ارتفاع الذهب بفعل ضغوط على الدولار
أخبار: طيران العدوان يشن غارة على صرواح
أخبار: مرتزقة العدوان يواصلون خرق وقف إطلاق النار بالحديدة
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ حسن الاديمي
أخبار: مصرع وإصابة مرتزقة بالجوف
أخبار: مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن
رياضة: المنتخب الوطني يفوز على تيم الماليزي وديا
اقتصاد: النفط يبلغ أقل مستوى
أخبار: طيران العدوان يشن 28 غارة على 3 محافظات
أخبار: توزيع 260 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي آل السوداني
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواءً باردة على 5 محافظات
أخبار: العواضي يعزي بوفاة محمد حسن دماج
أخبار: استعراض خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018