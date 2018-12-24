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المؤتمر نت - ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، ليقبع قرب أعلى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي

الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر
الإثنين, 24-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر
ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، ليقبع قرب أعلى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء السياسة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1263.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو عند 1266.40 دولار يوم الخميس.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1266.4 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1237.59 دولار للأوقية.

وزادت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.73 دولار للأوقية، في حيت ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 791.90 دولار للأوقية.








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