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ابو راس يعزي بوفاة الشيخ مسعد الأحصب

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ مسعد محمد محمد الاحصب والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد العقيد عبدالسلام مسعد محمد الاحصب ، وإخوانه، وكافة آل الاحصب، بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار ، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

