المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة والجوف

شن طيران العدوان السعودي الغاشم خلال الساعات الماضية 10 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة و7 غارات مماثلة على محافظة الجوف



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الإجرامي شن عشر غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم استهدفت منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان .



وفي محافظة الجوف شن طيران السعودي اليوم 7 غارات على مناطق متفرقة بمديرية المتون خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين.

