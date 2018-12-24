الإثنين, 24-ديسمبر-2018 الساعة: 09:36 م - آخر تحديث: 09:22 م (22: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي الغاشم خلال الساعات الماضية 10 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة و7 غارات مماثلة على محافظة الجوف

طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة والجوف
الإثنين, 24-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة والجوف
شن طيران العدوان السعودي الغاشم خلال الساعات الماضية 10 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة و7 غارات مماثلة على محافظة الجوف

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الإجرامي شن عشر غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم استهدفت منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان .

وفي محافظة الجوف شن طيران السعودي اليوم 7 غارات على مناطق متفرقة بمديرية المتون خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 280
اقتصاد: الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر
أخبار: البرلمان يوصي الحكومة بمعالجات للسيارات والدراجات النارية غير المرقمة
أخبار: هجوم نوعي على مواقع المرتزقة بالجوف
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة في جبهة ما وراء الحدود
رياضة: برشلونة يصدر بيانا عن حالة أومتيتي
أخبار: رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يصل صنعاء
أخبار: إسقاط طائرة معادية بدون طيار في صعدة
أخبار: تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
رياضة: مانشستر يونايتد يكتسح كارديف بخماسية
أخبار: 7 غارات لطيران العدوان على صعدة
أخبار: توزيع 233 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: مقتل وجرح عشرات المرتزقة في مواجهات بنهم
اقتصاد: ارتفاع الذهب بفعل ضغوط على الدولار
أخبار: طيران العدوان يشن غارة على صرواح
أخبار: مرتزقة العدوان يواصلون خرق وقف إطلاق النار بالحديدة
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ حسن الاديمي
أخبار: مصرع وإصابة مرتزقة بالجوف
أخبار: مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن
رياضة: المنتخب الوطني يفوز على تيم الماليزي وديا
اقتصاد: النفط يبلغ أقل مستوى
أخبار: طيران العدوان يشن 28 غارة على 3 محافظات
أخبار: توزيع 260 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي آل السوداني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018