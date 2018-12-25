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المؤتمر نت - أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة في حين واصل العدوان ومرتزقته خروقاتهم بـ 17 خرقا في الوقت الذي يتواجد فيه الفريق الأممي

17 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة
الثلاثاء, 25-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
17 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة في حين واصل العدوان ومرتزقته خروقاتهم بـ 17 خرقا في الوقت الذي يتواجد فيه الفريق الأممي بالحديدة.

وأوضح العميد سريع أن مرتزقة العدوان قصفوا بثمان قذائف هاون الأحياء السكنية ومواقع الجيش واللجان في الواحة وما حولها مع إطلاق نار بشكل متقطع من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مواقعهم في 22 مايو وشرق مدينة الشعب باتجاه مدينة الشعب ومن المصنع خلف العقد ومن الحوش جنوب خط كيلو 16 باتجاه كيلو 16.

وأشار إلى أنه تم رصد تحركات للمرتزقة في الصحراء شرق مدينة الحديدة باتجاه جنوب شرق المدينة .. لافتا إلى أن خروقات المرتزقة تزامنت مع تحليق متقطع للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء المدينة.

ولفت العميد سريع إلى أن طيران العدوان شن 25 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية منها غارة على البقع وغارتين قبالة نجران و11 غارة على باقم بصعدة وسبع غارات قبالة جيزان وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارتين على حرض وميدي بمحافظة حجة وغارة على الملاجم في محافظة البيضاء.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر أن مدفعية مرتزقة العدوان قصفت بقذيفتين مقاتلين تابعين لهم بمدرسة المقاطعة بحيران في حجة، كما استهدفت سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان بقذيفتين أخريين.








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