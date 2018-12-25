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المؤتمر نت - تراجع الدولار أمام عملتي الملاذ الآمن الين والفرنك السويسري، اليوم الثلاثاء، مع تقليل المستثمرين

الدولار ينزل لأقل سعر في 4 أشهر
الثلاثاء, 25-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
الدولار ينزل لأقل سعر في 4 أشهر
تراجع الدولار أمام عملتي الملاذ الآمن الين والفرنك السويسري، اليوم الثلاثاء، مع تقليل المستثمرين لانكشافهم على الأصول العالية المخاطر، في ظل الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، وبوادر مواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وهبط الدولار الأميركي 0.39 بالمئة إلى 110 ينات، مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس، ويتجه للهبوط أمام العملة اليابانية للجلسة الثامنة على التوالي، مع إغلاق أسواق لندن ونيويورك اليوم بمناسبة عيد الميلاد.

وسجل الين أيضا أعلى مستوياته في 16 شهرا أمام الجنيه الإسترليني، ليجري تداوله عند 139.90 ين للإسترليني، وصعد لأعلى مستوى له في 4 أشهر أمام اليورو مسجلا 125.60 ين.








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