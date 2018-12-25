الثلاثاء, 25-ديسمبر-2018 الساعة: 05:11 م - آخر تحديث: 04:17 م (17: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل على عدم رفع أي مبالغ على أسعار بيع المشتقات النفطية (بنزين – ديزل) للسوق المحلية كون المواطن لم يعد يتحمل أي زيادة نظراً للحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها حالياً بسبب الحرب.

توصيات برلمانية عاجلة لمعالجة أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي
الثلاثاء, 25-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
توصيات برلمانية عاجلة لمعالجة أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس ا يحيى علي الرعي .

وفي هذه الجلسة أبلغ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، المجلس اعتذار حكومة الإنقاذ الوطني عن عدم حضورها لهذه الجلسة لأسباب موضوعية على أن تحضر في جلسة قادمة.

وأقر المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومؤسساتها المعنية بشأن معالجة أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.

كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشأن بعد التزام الجانب الحكومي المختص بها، وهي على النحو التالي :

1. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل على عدم رفع أي مبالغ على أسعار بيع المشتقات النفطية (بنزين – ديزل) للسوق المحلية كون المواطن لم يعد يتحمل أي زيادة نظراً للحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها حالياً بسبب الحرب.

2. إلزام وزارة المالية والبنوك المعنية بالتجاوب والتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الإجراءات التالية:

‌أ. توفير الضمانات المالية والإعتمادات المستندية المطلوبة لشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز بما يكفل شراء وتوفير إحتياجات السوق المحلية من هذه المواد للإستقرار التمويني والسعري للمشتقات النفطية والغاز المنزلي.

‌ب. إجراء عملية المصارفة للأرصدة النقدية لشركة النفط اليمنية طرف البنوك بما يتيح للشركة توفير المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية اللازمة لسداد قيمة شحنات المشتقات النفطية لما من شأنه إنخفاض أسعار بيع المشتقات النفطية.

‌ج. إطلاق الأرصدة وفتح الحسابات المجمدة والمحتجزة لدى البنوك لكل من الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مأرب) وشركة بتروسار قطاع (53).

‌د. إعتماد موازنات تشغيلية لكل من الشركة اليمنية للغاز وشركة بتروسار قطاع (53) بما يمكنهما من الإستمرار في تسيير أعمالهما اليومية وأداء المهام المناطة بهما.

3. على وزارتي ( النفط والمعادن – النقل) ممثلة (بشركة النفط اليمنية - ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية) سرعة تنفيذ الإجراءات العاجلة وفق الخطوات التنفيذية المزمنة للبدء بأعمال الصيانة اللازمة للرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة من يناير 2019م وفقاً لمحضر الإتفاق الذي تم في الاجتماع الذي عقدته لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب بتاريخ 11/8/2018م وموافاة اللجنة بتقارير مفصلة عن سير تنفيذ أعمال الصيانة للرصيف وأوجه إستخدام وإنفاق المبلغ المخصص لذلك.

4. على الحكومة ممثلة بالجهات الأمنية إتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة والوقوف بحزم تجاه المتسببين بحدوث قطاعات لقاطرات الغاز في عدد من المناطق والخطوط وتسهيل وصول مادة الغاز إلى أمانة العاصمة وجميع المحافظات من المنافذ وكافة المناطق التي يحدث فيها توقف أو قطاعات لمقطورات الغاز.

5. إلزام الجهات المعنية بوزارة النفط والمعادن إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة والمطالبات المتكررة من قبل الشركة اليمنية للغاز كون ملكيتها تعود لها فيما يخص الأتي :

أ‌- تسليم صهاريج الغاز الموجودة في منشآت شركة النفط اليمنية بمنطقة الصباحة إلى الشركة اليمنية للغاز.

ب‌- نقل اسطوانات الغاز المنزلي الموجودة لدى شركة النفط اليمنية (فرع الحديدة) وتسليمها إلى الشركة اليمنية للغاز .

6. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز القيام بعملية صيانة للخزانات الكروية التابعة لها في منشأة الحديدة لضمان تفريغ مادة الغاز إليها حفاظاً على إجراءات الأمن والسلامة.

- على الحكومة العمل على إطلاق كافة القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية (بنزين – ديزل) المتوقفة في منافذ الرقابة الجمركية (عفار – شوابة – سفيان).

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله علي العذري ووكيل وزارة المالية الدكتور أكرم محمد علي الوشلي والوكيل المساعد بوزارة النفط الدكتور يحيى الأعجم ومدير عام مؤسسة النفط والغاز المهندس محمود سالم النوم ونائب المدير العام التنفيذي لشركة النفط للشؤون المالية المهندس ناصر أحمد حبتور ونائب مدير شركة الغاز المهندس محمد القديمي ومدير النفط والتمويل بالمؤسسة العامة للنفط والغاز ومدير إيرادات النفط والمعادن بوزارة المالية سليم محمد الجعدني ومحمود علي السماوي .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الدولار ينزل لأقل سعر في 4 أشهر
عربي ودولي: تواصل الإحتجاجات المطالبة برحيل النظام السوداني
عربي ودولي: ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 280
اقتصاد: الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر
أخبار: تحذير هام من المركز الوطني للارصاد
أخبار: خسائر متواصلة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: الحديدة: استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته
أخبار: رئيس المؤتمر يشكل لجنة تحضيرية لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية
أخبار: البرلمان يوصي الحكومة بمعالجات للسيارات والدراجات النارية غير المرقمة
أخبار: هجوم نوعي على مواقع المرتزقة بالجوف
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة في جبهة ما وراء الحدود
رياضة: برشلونة يصدر بيانا عن حالة أومتيتي
أخبار: رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يصل صنعاء
أخبار: إسقاط طائرة معادية بدون طيار في صعدة
أخبار: تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
رياضة: مانشستر يونايتد يكتسح كارديف بخماسية
أخبار: 7 غارات لطيران العدوان على صعدة
أخبار: توزيع 233 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: مقتل وجرح عشرات المرتزقة في مواجهات بنهم
اقتصاد: ارتفاع الذهب بفعل ضغوط على الدولار
أخبار: طيران العدوان يشن غارة على صرواح
أخبار: مرتزقة العدوان يواصلون خرق وقف إطلاق النار بالحديدة
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ حسن الاديمي
أخبار: مصرع وإصابة مرتزقة بالجوف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018