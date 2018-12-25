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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ غالب معيض فرحان، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ غالب فرحان
الثلاثاء, 25-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يعزي بوفاة الشيخ غالب فرحان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ غالب معيض فرحان، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ عادل صالح فرحان وكيل محافظة حجة، والشيخ محمد منصور غالب فرحان، وكافة آل فرحان، بمديرية المفتاح محافظة حجة ، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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